У 2023 році Україна має сплатити понад 122 млрд гривень зовнішнього боргу
Цьогоріч держава має сплатити понад 122 млрд гривень за зовнішнім боргом, платежі за внутрішнім боргом налічують 536 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.
Про це йдеться у прогнозах Мінфіну, які відомство оприлюднило на початку 2023 року. Більшість із суми зовнішнього боргу припадає на погашення позик, наданих міжнародними фінансовими організаціями - майже 97,5 млрд гривень. Решта - це комерційні та офіційні позики, що загалом становлять понад 24 млрд гривень.
Крім того, згідно з прогнозом Мінфіну, упродовж року держава має виплатити близько 536 млрд гривень за внутрішнім боргом. Перелік платежів містить обслуговування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що обійдеться бюджету у понад 203 млрд гривень, та кредитів НБУ - 80 млн гривень.
Також протягом 2023 року держава погасить понад 332 млрд гривень за самими ОВДП та 13 млн гривень кредитів НБУ.
Восени РБК-Україна повідомляло, що державний і гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2022 року склав 3 584,76 млрд гривень, або 98,03 млрд доларів. Це на 900 млрд гривень більше, ніж заплановано.
Крім того, ми писали, що водночас країни-кредитори України, включаючи США, надали Києву відтермінування з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.