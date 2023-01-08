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В 2023 году Украина должна оплатить более 122 млрд гривен внешнего долга

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Украина, Воскресенье 08 января 2023 18:47
В 2023 году Украина должна оплатить более 122 млрд гривен внешнего долга Фото: Украина должна оплатить внешний долг в размере 122 млрд гривен в 2023 году (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В этом году государство должно оплатить более 122 млрд гривен по внешнему долгу, платежи по внутреннему долгу насчитывают 536 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Об этом говорится в прогнозах Минфина, которые ведомство обнародовало в начале 2023 года. Большинство из суммы внешнего долга приходится на погашение ссуд, предоставленных международными финансовыми организациями - почти 97,5 млрд гривен. Остальные - это коммерческие и официальные займы, которые в целом составляют более 24 млрд гривен.

Кроме того, согласно прогнозу Минфина, в течение года государство должно выплатить около 536 млрд гривен по внутреннему долгу. Перечень платежей содержит обслуживание облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что обойдется бюджету более чем в 203 млрд гривен, и кредитов НБУ - 80 млн гривен.

Также в течение 2023 года государство погасит более 332 млрд гривен по самим ОВГЗ и 13 млн гривен кредитов НБУ.

Осенью РБК-Украина сообщало, что государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2022 года составил 3 584,76 млрд гривен, или 98,03 млрд долларов. Это на 900 млрд гривен больше запланированного.

Кроме того, мы писали, что в то же время страны-кредиторы Украины, включая США, предоставили Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года.

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