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У 2023 році Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків

Фото: у 2023 році Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд гривень податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За підсумками 2023 року Kernel увійшов до найбільших платників податків України. Компанія сплатила 4,3 млрд грн, що на 72% більше за аналогічний період 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

У цю суму входить податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування співробітників та інші види зборів.

У перерахунку на багатотисячний колектив - 430 тисяч гривень сплачених податків на кожного працівника компанії. Це втричі більше за показник ВВП на душу населення в Україні, який 2022 року склав 126 тис. грн.

"Наша фінансова звітність завжди була прозорою та відкритою. Саме таким і має бути національний бізнес у всі часи, а особливо у складні для країни. 4,3 млрд грн - одна з найбільших сум податків, які Kernel сплачував до бюджетів всіх рівнів", - зазначив Сергій Волков, фінансовий директор Kernel.  

Нагадаємо, у липні 2023 року після припинення дії Зернової ініціативи портова та аграрна інфраструктура компанії зазнала потужних атак з боку рф, попередня оцінка збитків від яких складає близько 32 млн дол.

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