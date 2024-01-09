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У 2023 році ДТЕК виготовив 15 комбайнів та 1,1 млн запчастин для шахт

Вівторок 09 січня 2024 18:38
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У 2023 році ДТЕК виготовив 15 комбайнів та 1,1 млн запчастин для шахт Фото: у 2023 році ДТЕК виготовив 15 комбайнів та 1,1 млн запчастин для шахт (energo.dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

У 2023 році для підтримання надійної роботи українських шахт машинобудівні підприємства "ДТЕК Енерго" виготовили 750 одиниць гірничо-шахтного обладнання, серед яких - 15 нових прохідницьких та очисних комбайнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що завдяки цьому обладнанню шахтарям вдалося підтримувати необхідні запаси палива для надійної роботи теплової генерації та української енергосистеми.

Протягом 2023 року машинобудівники також забезпечили шахтарів близько 1,1 млн запчастин та комплектуючих.

"Для українських машинобудівників минулий рік був не менш відповідальний, ніж безпрецедентний 2022. Тоді доводилося забезпечувати потреби шахтарів в умовах релокації виробничих потужностей із зон бойових дій в безпечніші регіони. Минулого ж року вони зробили все, щоб наші вугледобувні підприємства видобули стільки, скільки планували. Бо ціль в усіх одна - щоб українці були зі світлом і теплом попри будь-які темні наміри ворога", - сказав генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Напередодні в компанії повідомляли, що у 2023 році було введено в роботу усі з 26 запланованих вугільних лав.

Для цього ДТЕК інвестував близько 7 млрд грн в український вуглевидобуток, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.

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