У 2023 році ДТЕК Енерго сплатив до бюджету 15 млрд грн податків
За підсумками 2023 року ДТЕК Енерго сплатив до бюджетів усіх рівнів майже 15 млрд грн податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"За підсумками 2023 року ДТЕК Енерго сплатив 14,8 млрд грн податків, що на 16,5% більше, ніж у 2022 року (12,7 млрд грн)", - зазначили у компанії.
В ДТЕК Енерго уточнили, що у 2023 році інвестиції компанії у ремонти ТЕС та український вуглевидобуток склали рекордні майже 11 млрд грн в порівнянні з 6 млрд грн у 2022 році. Також минулого року було інвестовано 1,3 млрд грн у формування запасу критичного та резервного обладнання на випадок обстрілів.
Нагадаємо, у березні - квітні цього року ворог пошкодив або знищив понад 80% теплової генерації ДТЕК. За попередніми даними, для відновлення потужностей необхідно близько 14 млрд грн ($350 млн).
Як заявляв виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, це сума завданих збитків по обладнанню і вартість проведення ремонтних робіт. Значну частину коштів на відновлення компанія спрямує з власних ресурсів.
Раніше повідомлялося, що за 2023 рік група ДТЕК сплатила 40,2 мільярда гривень податків та зборів.
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