В 2023 году ДТЭК Энерго уплатил в бюджет 15 млрд грн налогов

По итогам 2023 года ДТЭК Энерго уплатил в бюджеты всех уровней почти 15 млрд грн налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"По итогам 2023 года ДТЭК Энерго уплатил 14,8 млрд грн налогов, что на 16,5% больше, чем в 2022 году (12,7 млрд грн)", - отметили в компании.

В ДТЭК Энерго уточнили, что в 2023 году инвестиции компании в ремонты ТЭС и украинскую угледобычу составили рекордные почти 11 млрд грн по сравнению с 6 млрд грн в 2022 году. Также в прошлом году было инвестировано 1,3 млрд. грн. в формирование запаса критического и резервного оборудования на случай обстрелов.

Напомним, в марте – апреле этого года враг повредил или уничтожил более 80% тепловой генерации ДТЭК. По предварительным данным, для обновления мощностей необходимо около 14 млрд грн ($350 млн).

Как заявлял исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, это сумма нанесенного ущерба по оборудованию и стоимость проведения ремонтных работ. Значительную часть средств на восстановление компания направит по своим ресурсам.

Ранее сообщалось, что за 2023 год группа ДТЭК уплатила 40,2 миллиарда гривен налогов и сборов.