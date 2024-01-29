У 2023 році "Акордбанк" сплатив до бюджету близько 337 млн гривень податків

У 2023 році "Акордбанк" сплатив близько 337 млн гривень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів та придбав і відновив понад 540 дронів для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

Як йдеться в повідомленні, після завершення розрахунків з податку на прибуток за 2023 рік загальний обсяг сплачених податків та зборів перевищить 365 млн грн. Це більше ніж у 2 рази у порівнянні з минулим роком.

"Протягом 2023 року ми створили понад 200 робочих місць для українців, відкрили 7 нових відділень і піднялися на 8 місце серед банків за розміром регіональної мережі, яка зараз налічує 155 відділень. Ми плануємо не зупинятися на досягнутому і продовжувати зростати й цьогоріч. Банк суттєво збільшив обсяг сплачених податків та зборів до бюджету всіх рівнів. Зокрема, за 2023 рік тільки обсяг податку на прибуток зросте більше ніж в 5 разів в порівнянні з 2022 роком", - зазначив Олексій Руднєв, голова правління "Акордбанку".

Крім того, протягом 2023 року, прагнучи наблизити перемогу України, "Акордбанк" регулярно перераховував кошти до благодійних фондів. У порівнянні з минулим роком, надходження до них зросли на 45%.

"Ми й надалі плануємо підтримувати наших захисників у боротьбі проти російських загарбників. Впевнений, Україна обов’язково буде звільнена завдяки нашим героїчним воїнам. Саме разом та кожен на своєму фронті, щоденно, крок за кроком, наближуємо перемогу", - наголосив Олексій Руднєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за підсумком 2022 року "Акордбанк" мав найбільший показник серед всіх банків України щодо обсягу допомоги військовим, яка склала понад 200 багатоцільових і броньованих авто.

У 2023 році волонтерська команда "Акордбанку" зосередилась на забезпеченні фронту дронами різних модифікацій. Впродовж 2023 року "Акордбанк" придбав, відновив й передав військовослужбовцям 540 дронів.