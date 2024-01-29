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У 2023 році "Акордбанк" сплатив до бюджету близько 337 млн гривень податків

Понеділок 29 січня 2024 15:31
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У 2023 році "Акордбанк" сплатив до бюджету близько 337 млн гривень податків Фото: у 2023 році "Акордбанк" сплатив до бюджету близько 337 млн гривень податків (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

У 2023 році "Акордбанк" сплатив близько 337 млн гривень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів та придбав і відновив понад 540 дронів для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

Як йдеться в повідомленні, після завершення розрахунків з податку на прибуток за 2023 рік загальний обсяг сплачених податків та зборів перевищить 365 млн грн. Це більше ніж у 2 рази у порівнянні з минулим роком.

"Протягом 2023 року ми створили понад 200 робочих місць для українців, відкрили 7 нових відділень і піднялися на 8 місце серед банків за розміром регіональної мережі, яка зараз налічує 155 відділень. Ми плануємо не зупинятися на досягнутому і продовжувати зростати й цьогоріч. Банк суттєво збільшив обсяг сплачених податків та зборів до бюджету всіх рівнів. Зокрема, за 2023 рік тільки обсяг податку на прибуток зросте більше ніж в 5 разів в порівнянні з 2022 роком", - зазначив Олексій Руднєв, голова правління "Акордбанку".

Крім того, протягом 2023 року, прагнучи наблизити перемогу України, "Акордбанк" регулярно перераховував кошти до благодійних фондів. У порівнянні з минулим роком, надходження до них зросли на 45%.

"Ми й надалі плануємо підтримувати наших захисників у боротьбі проти російських загарбників. Впевнений, Україна обов’язково буде звільнена завдяки нашим героїчним воїнам. Саме разом та кожен на своєму фронті, щоденно, крок за кроком, наближуємо перемогу", - наголосив Олексій Руднєв.

У 2023 році &quot;Акордбанк&quot; сплатив до бюджету близько 337 млн гривень податківУ 2023 році &quot;Акордбанк&quot; сплатив до бюджету близько 337 млн гривень податків

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за підсумком 2022 року "Акордбанк" мав найбільший показник серед всіх банків України щодо обсягу допомоги військовим, яка склала понад 200 багатоцільових і броньованих авто.

У 2023 році волонтерська команда "Акордбанку" зосередилась на забезпеченні фронту дронами різних модифікацій. Впродовж 2023 року "Акордбанк" придбав, відновив й передав військовослужбовцям 540 дронів.

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