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В 2023 году "Аккордбанк" уплатил в бюджет около 337 млн гривен налогов

Понедельник 29 января 2024 15:31
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В 2023 году "Аккордбанк" уплатил в бюджет около 337 млн гривен налогов Фото: в 2023 году "Аккордбанк" уплатил в бюджет около 337 млн гривен налогов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В 2023 году "Аккордбанк" уплатил около 337 млн гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней и приобрел и восстановил более 540 дронов для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

Как говорится в сообщении, по завершении расчетов по налогу на прибыль за 2023 год общий объем уплаченных налогов и сборов превысит 365 млн грн. Это больше чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

"В 2023 году мы создали более 200 рабочих мест для украинцев, открыли 7 новых отделений и поднялись на 8 место среди банков по размеру региональной сети, которая сейчас насчитывает 155 отделений. Мы планируем не останавливаться на достигнутом и продолжать расти и в этом году. Банк существенно увеличил. объем уплаченных налогов и сборов в бюджет всех уровней. В частности, за 2023 год только объем налога на прибыль вырастет более чем в 5 раз по сравнению с 2022 годом", - отметил Алексей Руднев, председатель правления "Аккордбанка".

Кроме того, в течение 2023 года, стремясь приблизить победу Украины, "Аккордбанк" регулярно перечислял средства в благотворительные фонды. По сравнению с прошлым годом поступления в них выросли на 45%.

"Мы и дальше планируем поддерживать наших защитников в борьбе против российских захватчиков. Уверен, Украина обязательно будет уволена благодаря нашим героическим воинам. Именно вместе и каждый на своем фронте, ежедневно, шаг за шагом, приближаем победу", - подчеркнул Алексей Руднев.

В 2023 году &quot;Аккордбанк&quot; уплатил в бюджет около 337 млн гривен налоговВ 2023 году &quot;Аккордбанк&quot; уплатил в бюджет около 337 млн гривен налогов

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2022 года "Аккордбанк" имел наибольший показатель среди всех банков Украины по объему помощи военным, которая составила более 200 многоцелевых и бронированных авто.

В 2023 году волонтерская команда "Аккордбанка" сосредоточилась на обеспечении фронта дронами разных модификаций. В течение 2023 года Аккордбанк приобрел, восстановил и передал военнослужащим 540 дронов.

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