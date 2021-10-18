У 2023-му або 2024-му: експерти назвали дату наступних виборів у Раду

У Конституції передбачено відразу кілька часових рамок, які визначають термін повноважень парламенту. Згідно 77 статті Основного закону, чергові вибори народних депутатів проходять в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної ради.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Свій парламент. Чи перенесуть у Зеленського дату виборів до наступної Ради ".

І в той же час є стаття 76, в якій зазначено, що термін повноважень парламенту - п'ять років.

Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко стверджує, що, згідно з Конституцією, наступні вибори мають відбутися наприкінці жовтня 2023 року.

"В рамках терміну п'ять років є конкретна норма про те, що чергові вибори проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень. Очевидно, що конкретна спеціальна норма має перевагу над загальною нормою про те, що термін повноважень не перевищує п'ять років", - пояснив РБК-Україна експерт.

За його словами, Конституція написана таким чином, щоб термін повноважень парламенту не склав більше п'яти років.

З юридичної точки зору наступні вибори мають відбутися в останню неділю жовтня 2023 року, погоджується експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

"Для правлячої команди технологічно вигідніше провести спочатку чергові президентські вибори, а потім чергові парламентські. Тому що у президента рейтинг вищий, ніж у його партії. Через це з дуже великою часткою ймовірності можна очікувати звернення до КСУ з вимогою роз'яснити протиріччя двох норм Основного закону", - зазначив у розмові з РБК-Україна Попов.

Крім того, КСУ може вказати датою виборів жовтень 2024-го, повністю виключати не можна, каже Коліушко.

Враховуючи непросту ситуацію навколо КСУ, його висновок може бути яким завгодно, вважає Попов.