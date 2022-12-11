У 2022 році загинули 67 журналістів - на 20 більше, ніж торік

У 2022 році у світі при виконанні своїх обов'язків загинули 67 журналістів, з них 12 - в Україні під час висвітлення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну федерацію журналістів (IFJ).

За даними IFJ, сплеск смертей журналістів під час виконання завдань відзначено на тлі війни в Україні, хаосу на Гаїті та активності злочинних угруповань у Мексиці. Порівняно з даними 2021 року кількість загиблих зросла на 20 працівників мас-медіа.

Як повідомляє федерація, найнебезпечнішою країною для журналістів стала Україна, де під час висвітлення військового конфлікту було вбито 12 працівників ЗМІ - більше, ніж у будь-якій іншій країні цьогоріч. Більшість з них українці, але є й представники інших національностей, наприклад американський режисер-документаліст Брент Рено і оператор Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевський. Багато смертей відбулися у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії, зазначає IFJ.

Як наголошує організація "Репортери без кордонів", з перших днів війни в Україні місцеві та іноземні журналісти зазнають поранень і гинуть під час обстрілів, стають жертвами викрадень та переслідувань. Організація підкреслює, що зафіксовано 29 нападів на журналістів під час російської агресії.

"Українські професійні організації заявляють, що журналісти стали метою російської армії", - підкреслює IFJ.

Український Інститут масової інформації задокументував тільки у березні цьогоріч 155 злочинів, скоєних РФ проти представників медіа: вбивства, обстріли та поранення, погрози, переслідування, викрадення журналістів, обстріли та захоплення телевеж і редакцій, хакерські атаки, відключення від ефіру та блокування доступу до сайту.

"Різке збільшення кількості вбивств журналістів та інших працівників ЗМІ викликає серйозне занепокоєння і є ще одним тривожним сигналом для урядів по всьому світу", - заявив генеральний секретар IFJ Ентоні Белланжер, закликавши "вжити заходів для захисту журналістики - одного з ключових стовпів демократії".

Белланжер попередив, що бездіяльність лише спонукає тих, хто прагне придушувати вільне поширення інформації.