В 2022 году погибли 67 журналистов – на 20 больше, чем в прошлом году

В 2022 году в мире при исполнении своих обязанностей погибли 67 журналистов, из них 12 - в Украине во время освещения войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международную федерацию журналистов (IFJ).

По данным IFJ, всплеск смертей журналистов при выполнении своих обязанностей отмечен на фоне войны в Украине, хаоса на Гаити и активности преступных группировок в Мексике. По сравнению с данными 2021 года, число погибших возросло на 20 работников масс-медиа.

Как сообщает федерация, самой опасной страной для журналистов стала Украина, где во время освещения военного конфликта были убиты 12 сотрудников СМИ - больше, чем в любой другой стране в этом году. Большинство из них украинцы, но есть и представители других национальностей, например, американский режиссер-документалист Брент Рено и оператор Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закжевский. Многие смерти произошли в первые недели полномасштабного вторжения России, отмечает IFJ.

Как отмечает организация "Репортеры без границ", с первых дней войны в Украине местные и иностранные журналисты испытывают ранения и погибают во время обстрелов, становятся жертвами похищений и преследований. Организация подчеркивает, что зафиксировано 29 нападений на журналистов во время российской агрессии.

"Украинские профессиональные организации заявляют, что журналисты стали целью российской армии", - подчеркивает IFJ.

Украинский Институт массовой информации задокументировал только в марте 155 преступлений, совершенных РФ против представителей медиа: убийства, обстрелы и ранения, угрозы, преследования, похищения журналистов, обстрелы и захват телебашен и редакций, хакерские атаки, отключение от эфира и блокирование доступа.

"Резкое увеличение количества убийств журналистов и других работников СМИ вызывает серьезную обеспокоенность и является еще одним тревожным сигналом для правительств по всему миру", - заявил генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер, призвав "принять меры по защите журналистики - одного из ключевых столбов демократии".

Белланжер предупредил, что бездействие только побуждает тех, кто стремится подавлять свободное распространение информации.