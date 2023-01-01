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У 2022 році з ворожого полону повернулися майже 1600 українців

Фото: вже майже 1600 українців вдалося повернути додому з ворожого полону (gur.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

У 2022 році з ворожого полону додому повернулися 1596 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Серед тих, кого вдалося повернути, зазначає Мінреінтеграції, 1464 - військовослужбовці і 132 - цивільні громадяни.

"Обміни полоненими відбувалися спільними зусиллями Офісу президента України, Головного управління розвідки Міноборони України, СБУ та Мінреінтеграції", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у процесі зустрічі звільнених з полону людей постійно брали участь представники Національного інформаційного бюро (НІБ) при Мінреінтеграції. Саме ця структура забезпечує соціальний супровід визволених, а також надає їм первинну допомогу.

Напередодні Нового року РБК-Україна повідомляло, що в Офісі президента України назвали кількість українців, які ще перебувають у російському полоні - понад 3 тисяч українських військових. Ще близько 15 тисяч осіб вважаються безвісти зниклими.

Крім того, ми писали, що Мінцифри розробило "Персонального менеджера" для звільнених з російського полону. Він допомагатиме людям відновити документи.

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