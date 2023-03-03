У 2022 році рітейлери передали до бюджетів 56,6 млрд грн, майже половину сплатила АТБ

Найбільша частина сплаченої у 2022-му суми податків та зборів припадає на продуктовий рітейл. Згідно з оновленими даних, протягом року до бюджетів всіх рівнів було сплачено податків та зборів на суму 20,44 млрд грн. З них до державного бюджету пішло 13,65 млрд грн, до місцевих бюджетів - 4,32 млрд грн, а цільові фонди отримали 2,47 млрд грн.

Навіть попри спричинені війною негативні чинники, як то втрати активів, частини постачальників та потужностей, річна сума сплачених податків майже на мільярд гривень перевищує показники попереднього року. У 2021-му році було сплачено податків на загальну суму 19,45 млрд гривень.

"Попри суттєві втрати, серйозні виклики воєнного часу ми залишаємось форпостом продовольчої безпеки країни та одним із головних джерел бюджетних надходжень", - зазначив генеральний директор та голова Ради директорів корпорації АТБ Борис Марков.

За даними з відкритих джерел, флагманське підприємство корпорації - торговельна мережа "АТБ-Маркет" протягом минулого року сплатила податків та зборів на 15,63 млрд гривень.

З них державний бюджет отримав 10,11 млрд гривень, до місцевих бюджетів пішло 3,63 млрд гривень, цільові фонди отримали 1,89 млрд гривень.

"До війни рітейл знаходився в ТОП-5 найбільш прибуткових галузей економіки України. Але після початку повномасштабних бойових дій 24 лютого все кардинально змінилося", - прокоментував результати дослідження голова Асоціації рітейлерів України Андрій Жук.

Крім того, сьогодні галузь роздрібної торгівлі є одним із найбільших роботодавців країни. Станом на кінець минулого року у рітейлі було задіяно понад 304 тисяч співробітників. Майже чверть з них працевлаштовані на підприємствах корпорації АТБ.

Разом з тим, загальна сума гуманітарної допомоги від компанії військовим та мирному населенню вже перевищила 200 млн гривень.