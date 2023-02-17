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За 2022 рік PIN-UP Ukraine перерахувала у бюджет і на допомогу українцям 327,7 млн гривень

Фото: за 2022 рік PIN-UP Ukraine перерахувала у бюджет і на допомогу українцям 327,7 млн гривень (Віталй Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Від початку повномасштабного вторгнення PIN-UP Ukraine перерахувала до державного бюджету України 271,2 млн грн податків і ліцензійного збору. До податкових відрахувань увійшли: податок на прибуток, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Крім того, на гуманітарні та благодійні проєкти PIN-UP Ukraine направила 56,5 млн гривень. Гроші були спрямовані на допомогу українцям, постраждалим від воєнних дій, а також лікарням і поліклінікам.

Зокрема, PIN-UP Ukraine закупила понад 300 тонн харчових продуктів і товарів першої необхідності для жителів Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Київської та Чернігівської областей, а також НДСЛ "Охматдит", Клінічної лікарні "Феофанія", Харківського перинатального центру та лікарні Миколаєва.

Компанія також профінансувала вивезення до Європи на реабілітацію українських дітей, які знаходилися під окупацією в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці Київської області.

"PIN-UP Ukraine, як один із відповідальних лідерів на ринку ліцензійного казино України, продовжує підтримувати економіку держави й українців. Ми маємо показувати приклад, адже у тяжкі для нашої держави часи кожна копійка має значення, чи це сплата до бюджету, чи допомога власними коштами в благодійних проєктах. Ми впевнені, що відповідальність за Україну на кожному з нас, тому бізнес має інвестувати в її майбутнє", - прокоментував COO PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.

Нагадаємо, PIN-UP Ukraine - українське онлайн-казино, яке одне з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет видана ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей у 2021 році.

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