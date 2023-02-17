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За 2022 год PIN-UP Ukraine перечислила в бюджет и в помощь украинцам 327,7 млн гривен

Фото: за 2022 год PIN-UP Ukraine перечислила в бюджет и в помощь украинцам 327,7 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабного вторжения PIN-UP Ukraine перечислила в государственный бюджет Украины 271,2 млн. грн. налогов и лицензионного сбора. В налоговые вычеты вошли: налог на прибыль, единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и ЕСВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме того, на гуманитарные и благотворительные проекты PIN-UP Ukraine направила 56,5 млн. гривен. Деньги были направлены на помощь украинцам, пострадавшим от военных действий, больницам и поликлиникам.

В частности, PIN-UP Ukraine закупила более 300 тонн пищевых продуктов и товаров первой необходимости для жителей Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Киевской и Черниговской областей, а также НДСЧ "Охматдет", Клинической больницы "Феофания", Харьковского перинатального центра и больницы Николаева.

Компания также профинансировала вывоз в Европу на реабилитацию украинских детей, находившихся под оккупацией в Ирпене, Буче, Гостомеле и Бородянке в Киевской области.

"PIN-UP Ukraine как один из ответственных лидеров на рынке лицензионного казино Украины продолжает поддерживать экономику государства и украинцев. Мы должны показывать пример, ведь в тяжелые для нашего государства времена каждая копейка имеет значение, это уплата в бюджет или помощь собственными средствами в благотворительных проектах. Мы уверены, что ответственность за Украину на каждом из нас, поэтому бизнес должен инвестировать в будущее", - прокомментировал COO PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.

Напомним, PIN-UP Ukraine – украинское онлайн-казино, которое одно из первых в Украине получило лицензию на деятельность. Лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет выдана ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей в 2021 году.

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