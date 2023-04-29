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У 2022 приватні газовидобувники не змогли продати третину свого газу

Фото: у 2022 приватні газовидобувники не змогли продати третину свого газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Через скорочення промислового споживання газу приватні газовидобувники вимушені накопичувати ресурс у сховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.

Він також наголосив, що торік кожен третій кубометр газу, видобутий приватними компаніями, не був проданий.

У таких умовах приватний бізнес був змушений скорочувати видобуток і за підсумками 2022 року приватний видобуток знизився на 16% - до 4,2 млрд кубометрів.

Нереалізований газ приватники змушені закачувати у підземні сховища.

За даними асоціації, на березень у підземці знаходилось близько 10 млрд кубометрів газу, 16% якого - газ приватного видобутку. У грошовому еквіваленті це близько $550 млн за українськими цінами чи $688 млн за європейськими.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус запропонував відновити експорт газу та вугілля.

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