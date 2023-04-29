В 2022 году частные газодобытчики не смогли продать треть своего газа

Он также отметил, что в прошлом году каждый третий кубометр газа, добытый частными компаниями, не был продан.

В таких условиях частный бизнес был вынужден сокращать добычу и по итогам 2022 года частная добыча снизилась на 16% - до 4,2 млрд кубометров.

Нереализованный газ частники вынуждены закачивать в подземные хранилища.

По данным ассоциации, на март в подземке находилось около 10 млрд кубометров газа, 16% которого - газ частной добычи. В денежном эквиваленте это около $550 млн. по украинским ценам или $688 млн. по европейским.

Напомним, ранее глава комитета ВР по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус предложил возобновить экспорт газа и угля.