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В 2022 году частные газодобытчики не смогли продать треть своего газа

Фото: в 2022 году частные газодобытчики не смогли продать треть своего газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за сокращения промышленного потребления газа частные газодобытчики вынуждены накапливать ресурс в хранилищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

Он также отметил, что в прошлом году каждый третий кубометр газа, добытый частными компаниями, не был продан.

В таких условиях частный бизнес был вынужден сокращать добычу и по итогам 2022 года частная добыча снизилась на 16% - до 4,2 млрд кубометров.

Нереализованный газ частники вынуждены закачивать в подземные хранилища.

По данным ассоциации, на март в подземке находилось около 10 млрд кубометров газа, 16% которого - газ частной добычи. В денежном эквиваленте это около $550 млн. по украинским ценам или $688 млн. по европейским.

Напомним, ранее глава комитета ВР по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус предложил возобновить экспорт газа и угля.

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