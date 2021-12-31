В 2022 году украинские военные пройдут обучение в 13 странах

В ведомстве отмечают, что отбор кандидатов, отвечающих требованиям, будет продолжаться до 28 января 2022 года.

По словам Алексея Резникова, подобные программы являются важным вкладом международных партнеров в профессиональное развитие наших военных на всех уровнях управления.

"Наш основной потенциал - это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных "вузах" и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине. В следующем году наши военные смогут пройти такие учения в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии", – отметил Алексей Резников.

Министр обороны Украины также сообщил, что для создания целостной системы подготовки и дальнейшего эффективного использования профессионального персонала Вооруженных Сил Украины, в текущем году разработан и утвержден ряд документов, которые позволят приобрести военными специалистами новые компетенции.

Речь идет о Концепции военной кадровой политики Министерства обороны Украины на период до 2025 года, реализация которой позволит создать комплексную, эффективную, экономически целесообразную и обоснованную систему обеспечения войск профессионально подготовленными, с высокими морально-деловыми качествами военнослужащими, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное и военное время.