В 2022 году с линии сойдет первая украинская вакцина, - Ляшко

Глава Минздрава Виктор Лякшо рассказал, когда может появиться первая украинская вакцина. В конце текущего года будут известны сроки дедлайна производства.

По словам Ляшко, сейчас в Харькове начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавируса. В конце 2021 года будут известны сроки дедлайна производства препарата. Первая украинская вакцина сойдет с линий уже в 2022 году.

"В Харькове уже начался монтаж линий для производства инактивированных вакцин против гриппа и ковида. И на этапе подписания меморандума на инвестиции. До конца этого года будем точно знать, каковы дедлайны производства вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - заявил Виктор Ляшко.