UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В 2022 году Германия возглавит группу послов G7 в Украине

Автор: Ольга Белей

Группу послов G7 в Украине в 2022 году возглавит посольство Германии в Украине. До этого председательствовало посольство Великобритании в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twitter послов G7 в Украине.

"Сегодня последний день председательства посольства Великобритании в Украине в группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде посольства Германии в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, группа семи (G7) готовит заявление, в котором обратится к России из-за ситуации вокруг Украины. Ее новое вторжение в Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7