В 2022 году Германия возглавит группу послов G7 в Украине

Группу послов G7 в Украине в 2022 году возглавит посольство Германии в Украине. До этого председательствовало посольство Великобритании в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twitter послов G7 в Украине.
"Сегодня последний день председательства посольства Великобритании в Украине в группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде посольства Германии в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, группа семи (G7) готовит заявление, в котором обратится к России из-за ситуации вокруг Украины. Ее новое вторжение в Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.