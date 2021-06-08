UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В 2022 году "Большая реставрация" стартует без раскачки, - Тимошенко

Автор: РБК-Украина

Массовая реконструкция и ремонт объектов культуры под названием "Большая реставрация" еще активнее стартует в следующем году, а до того стоит задача подготовить всю необходимую проектную документацию.

Об этом заявил координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Программа "Большая реставрация", которую анонсировал президент в рамках начатой им "Большой стройки", предполагает восстановление 150 объектов за 3 года. Среди них – замки, музеи, театры, усадьбы и многое другое. На программу уже в этом году предусмотрено около 2 млрд гривен.

"Есть несколько категорий объектов: те, что стоят на балансе Министерства культуры, те, что на балансах обладминистраций и городов. Эти объекты тоже можно реставрировать за деньги из госбюджета с софинансированием местных властей. В этом году уже началась реставрация многих из них", - рассказал Тимошенко.

По его словам, в большинстве случаев проектно-сметная документация просто отсутствует.

"У директора музея есть план здания, но проектно-сметной документации для ремонта нет. Потому что этим никто не занимался, восстановление культурных объектов было практически никому не интересно", - добавил Тимошенко.

Еще один важный фактор - отсутствие большого количества специалистов по реставрации. Их гораздо меньше, чем по строительству дорог.

Именно поэтому мы и пересмотрели всю систему "Большой стройки". Сейчас занимаемся проектно-сметной документацией объектов, к которым приступим в следующем году. Потом будут тендеры и, как только начнется сезон 2022 года, реставрация стартует без раскачки. Но реставрация - это не стройка, а долгий и тонкий процесс, который может растянуться на два-три года", - объясняет Тимошенко.

Параллельно с восстановлением культурных памятников в регионах будут активно строить взлетно-посадочные полосы аэропортов, развивать пригородное сообщение в Киеве и других крупных городах. Также Министерство инфраструктуры разрабатывает программу реконструкции вокзалов и речных портов.

Напомним, ранее Тимошенко заявлял, что по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году сдадут в рекордные 6 500 км дорог европейского качества и 150 мостов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Большая стройкаОфис президента