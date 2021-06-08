У 2022 році "Велика реставрація" стартує без розкачки, - Тимошенко

Програма "Велика реставрація", яку анонсував президент в рамках розпочатого ним "Великого будівництва", передбачає відновлення 150 об'єктів за 3 роки. Серед них - замки, музеї, театри, садиби й багато іншого. На програму вже цього року передбачено близько 2 млрд гривень.

"Є кілька категорій об'єктів: ті, що стоять на балансі Міністерства культури, ті, що на балансах обладміністрацій і міст. Ці об'єкти теж можна реставрувати за гроші з держбюджету у співфінансуванні з місцевою владою. У цьому році вже почалася реставрація багатьох з них", - розповів Тимошенко.

За його словами, у більшості випадків проєктно-кошторисна документація просто відсутня.

"У директора музею є план будівлі, але проєктно-кошторисної документації для ремонту немає. Тому що цим ніхто не займався, відновлення культурних об'єктів було практично нікому не цікаве", - додав Тимошенко.

Ще один важливий фактор - відсутність великої кількості фахівців з реставрації. Їх набагато менше, ніж з будівництва доріг.

"Саме тому ми й переглянули всю систему "Великого будівництва". Зараз займаємося проєктно-кошторисною документацією об'єктів, до яких приступимо в наступному році. Потім будуть тендери і, щойно почнеться сезон 2022 року, реставрація стартує без розкачки. Але реставрація - це не будівництво, а довгий і тонкий процес, який може розтягнутися на два-три роки", - пояснює Тимошенко.

Паралельно з відновленням культурних пам'яток у регіонах активно будуватимуть злітно-посадкові смуги аеропортів, розвиватимуть приміське сполучення у Києві та інших великих містах. Також Міністерство інфраструктури розробляє програму реконструкції вокзалів і річкових портів.