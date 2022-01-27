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В 2021 году "Житомиргаз Сбыт" поставил клиентам 9,6 млн кВт-ч электроэнергии

Автор: Мария Тарарыева

Уже больше года ООО "Житомиргаз Сбыт", работающее под брендом "Твой газсбыт", поставляет не только газ, но и электроэнергию для представителей малого и среднего бизнеса, бюджетных организаций. В 2021 году компания реализовала 9,6 кВт-ч электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаз Сбыта".

"Первые небытовые потребители электроэнергии у компании были еще в декабре 2020 года. Выгодные предложения и удобные условия сотрудничества сейчас для себя выбрали почти 200 юридических лиц. Среди них есть частные предприятия и бюджетные организации. Мы понимаем, что бизнес-клиенты ценят свое время, поэтому создаем комфортные условия для сотрудничества и предлагаем пакет "Электроэнергия+газ". Персональный менеджер помогает решать все вопросы максимально оперативно: формирует и направляет счета, корректирует объемы, консультирует", – рассказывает директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарская.

По словам пресс-службы, большинство клиентов, которые покупают электроэнергию у ООО "Житомиргаз Сбыт", это представители сферы обслуживания и торговли, камнеобрабатывающей и деревообрабатывающей отрасли, легкой промышленности. Треть из клиентского портфеля потребителей электрической энергии – бюджетные учреждения.

"Корпоративные клиенты могут выбрать наиболее привлекательные условия сотрудничества. Среди преимуществ-отсутствие штрафов за небалансы, возможность платить за услугу распределения электроэнергии через поставщика", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также каждый клиент самостоятельно выбирает наиболее удобный график расчета:

  • подписка,
  • подекадная оплата,
  • по факту потребления.

"Все детали предложения "Электроэнергия+газ" узнавайте у менеджера по телефону: (063) 223 92 42. Подробнее об условиях приобретения электроэнергии читайте на сайте ООО "Житомиргаз Сбыт", - говорится в сообщении.

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ЖитомирЭлектроэнергияГаз