У 2021 році "Житомиргаз Збут" поставив клієнтам 9,6 млн кВт-год електроенергії

"Перші непобутові споживачі електроенергії у компанії були ще в грудні 2020 року. Вигідні пропозиції та зручні умови співпраці наразі для себе обрали майже 200 юридичних осіб. Серед них є приватні підприємства і бюджетні організації. Ми розуміємо, що бізнес-клієнти цінують свій час, тому створюємо комфортні умови для співпраці та пропонуємо пакет "Електроенергія+газ". Персональний менеджер допомагає вирішувати усі питання максимально оперативно: формує та надсилає рахунки, коригує обсяги, консультує", – розповідає директор ТОВ "Житомиргаз Збут" Олена Благодарська.

За словами прес-служби, більшість клієнтів, які купують електроенергію у ТОВ "Житомиргаз Збут", це представники сфери обслуговування і торгівлі, каменеобробної та деревообробної галузі, легкої промисловості. Третина з клієнтського портфелю споживачів електричної енергії – бюджетні установи.

"Корпоративні клієнти можуть обрати найбільш привабливі умови співпраці. Серед переваг – відсутність штрафів за небаланси, можливість сплачувати за послугу розподілу електроенергії через постачальника", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що також кожен клієнт самостійно обирає найбільш зручний графік розрахунку:

передплата,

подекадна оплата,

за фактом споживання.

"Про всі деталі пропозиції "Електроенергія+газ" дізнавайтеся в менеджера за телефоном: (063) 223 92 42. Детальніше про умови придбання електроенергії читайте на сайті ТОВ "Житомиргаз Збут", - йдеться у повідомленні.