В 2021 году "Николаевгаз" планирует установить более 9 тысяч счетчиков газа

С начала года компания установила 284 газовых счетчика своим клиентам за счет средств компании. Но это значительно меньше, чем планировалось. По словам пресс-службы, потребители отказываются от установки счетчиков и не допускают сотрудников "Николаевгаза" в свои дома.

"Некоторые потребители отказываются от установки счетчиков газа, потому что считают для себя такой учет голубого топлива невыгодным. Это касается, в основном, тех домохозяйств, где проживает несколько человек, а прописан только один. Но мы подчеркиваем, что отказ от установки счетчика за счет АО "Николаевгаз" считается нарушением закона и имеет последствия", - говорит технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

В пресс-службе отметили, что отказ от установки счетчика за средства АО "Николаевгаз" является нарушением Кодекса газораспределительных систем и предусматривает перевод потребителя на граничные нормы потребления, которые вдвое выше, чем действующие нормы потребления. А потом, в соответствии со статьей 5 Закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", распределение природного газа домохозяйствам, где не установлены приборы учета, будет прекращено.

"Государство пошло навстречу потребителям газа и продлило срок обустройства домохозяйств приборами учета - до конца 2022 года. Однако, тем потребителям, которые отказались от установки бесплатного счетчика, впоследствии придется обустроить свое жилье прибором учета, но уже за свой счет. В противном случае нарушители рискуют остаться без газа", - говорится в сообщении.

Подать заявление на установку бесплатного счетчика газа можно, обратившись в 104.ua Клиентское пространство в рабочие дни с 8.00 до 17.00.