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У 2021 році "Миколаївгаз" планує встановити більше 9 тисяч лічильників газу

Автор: Марія Тарариєва

Зараз 24,4 тисячі клієнтів "Миколаївгазу" споживають природний газ за нормами. Газорозподільна компанія продовжує виконання інвестпрограми. У цьому році заплановано встановлення ще 9 тисяч лічильників.

Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

З початку року компанія встановила 284 газових лічильника своїм клієнтам за рахунок коштів компанії. Але це значно менше, ніж планувалося. За словами прес-служби, споживачі відмовляються від встановлення лічильників і не допускають співробітників "Миколаївгазу" в свої будинки.

"Деякі споживачі відмовляються від встановлення лічильників газу, тому що вважають для себе такий облік блакитного палива невигідним. Це стосується, в основному, тих домогосподарств, де проживає кілька людей, а прописаний тільки один. Але ми наголошуємо, що відмова від встановлення лічильника за рахунок АТ "Миколаївгаз" вважається порушенням закону і має наслідки", - говорить технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

У прес-службі зазначили, що відмова від встановлення лічильника за кошти АТ "Миколаївгаз" є порушенням Кодексу газорозподільних систем і передбачає переведення споживача на граничні норми споживання, які вдвічі вище, ніж діючі норми споживання. А потім, у відповідності зі статтею 5 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", розподіл природного газу домогосподарствам, де не встановлені прилади обліку, буде припинено.

"Держава пішла назустріч споживачам газу і продовжило термін облаштування домогосподарств приладами обліку - до кінця 2022 року. Однак, тим споживачам, які відмовилися від встановлення безкоштовного лічильника, згодом доведеться облаштувати своє житло приладом обліку, але вже за свій рахунок. В іншому випадку порушники ризикують залишитися без газу", - йдеться в повідомленні.

Подати заяву на встановлення безкоштовного лічильника газу можна, звернувшись в 104.ua Клієнтський простір в робочі дні з 8.00 до 17.00.

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Новини України Миколаївгаз
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