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В 2021 году "Харьковгоргаз" заплатил почти 175 млн гривен налогов

Автор: Мария Тарарыева

За 2021 год газораспределительная компания АО "Харьковгоргаз" уплатила 174,4 млн гривен налогов. Из них 107 млн в государственный и 67,4 млн в местный.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

АО "Харьковгоргаз" вошло в число крупнейших налогоплательщиков города. В общем компании, работающие под брендом РГК, уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.

"Мы всегда действуем прозрачно в вопросах оплаты труда и уплаты налогов, заботясь о своих работниках и общинах города, – отметила финансовый директор АО "Харьковгоргаз" Ольга Таргонская. – В этом году мы начинаем ряд долгосрочных проектов, направленных на устойчивое развитие города".

Также в пресс-службе отметили, что по инициативе Региональной газовой компании в текущем году АО "Харьковгоргаз" будет реализовывать образовательные, экологические инициативы в рамках проектов ESG. В частности, компания продолжает сотрудничество с местными профессионально-техническими и высшими учебными заведениями для реализации программы дуального образования.

"АО "Харьковгоргаз" стремится обеспечивать сохранение окружающей среды, поэтому поддерживает ответственное потребление, а именно отказ от бумажных счетов и развитие цифровых сервисов и программных продуктов. Для поддержки экосистемы города-миллионника газовая компания планирует приобщиться к проекту по высадке зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

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ХарьковГаз