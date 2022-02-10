В 2021 году "Днепропетровскгаз" уплатил 543,6 млн гривен налогов

За 2021 год газораспределительная компания АО "Днепропетровскгаз" уплатила 543,6 млн гривен налогов. Из них 374 млн гривен в государственный и 156 млн гривен в местный (речь об НДФЛ, налоги на землю и недвижимость).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Днепропетровскгаза".

В общем, компании, работающие под брендом РГК, уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.

"Мы всегда работаем открыто и прозрачно, это касается и вопросов оплаты труда и налогов. Тем самым мы заботимся о своих работниках и общинах Днепропетровской области, – отметил председатель правления АО "Днепропетровскгаз" Иван Вакуленко. – В этом году мы начинаем ряд долгосрочных проектов. В партнерстве с местными общинами мы нацелены реализовать образовательные, экологические инициативы в рамках политики устойчивого развития".

В пресс-службе отметили, что "Днепропетровскгаз" имеет свою стратегию ESG, которая предусматривает, в частности, создание благоприятных условий для развития интеллектуального потенциала и профессиональных навыков работников, а также профессиональную подготовку и трудоустройство новых кадров.

"В этом году компания в сотрудничестве с НТУ "Днепровская политехника" реализует программу по дуальному образованию. До конца года первые шесть студентов, которые пройдут отбор в учебном заведении, будут зачислены на работу в проектно-технический отдел АО "Днепропетровскгаз" с начислением заработной платы, в соответствии с должностным окладом и определенным графиком работы", - говорится в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, компания планирует построить две современные футбольные площадки в Новомосковске и Павлограде для организации здорового и безопасного досуга молодежи.

"Для ответственного потребления и борьбы с изменением климата "Днепропетровскгаз" организует экомарафон по озеленению области для улучшения экологии региона. Также внедряет программу по эко-сознанию и отказу от бумажных счетов, осуществляя переход на электронные онлайн-сервисы", - говорится в сообщении.