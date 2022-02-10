ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У 2021 році "Дніпропетровськгаз" сплатив 543,6 млн гривень податків

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Четвер 10 лютого 2022 15:51
У 2021 році "Дніпропетровськгаз" сплатив 543,6 млн гривень податків Фото: газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ "Дніпропетровськгаз" сплатила 543,6 млн гривень податків. З них 374 млн гривень до державного та 156 млн гривень до місцевого (мова про ПДФО, податки на землю та нерухомість).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дніпропетровськгазу".

Загалом, компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили минулого року до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.

"Ми завжди працюємо відкрито і прозоро, це стосується і питань оплати праці та податків. Тим самим ми дбаємо про своїх працівників і громадах Дніпропетровської області, – зазначив голова правління АТ "Дніпропетровськгаз" Іван Вакуленко. - Цього року ми розпочинаємо низку довгострокових проектів. У партнерстві з місцевими громадами ми націлені реалізувати освітні, екологічні ініціативи в рамках політики сталого розвитку".

У 2021 році &quot;Дніпропетровськгаз&quot; сплатив 543,6 млн гривень податків

У прес-службі зазначили, що "Дніпропетровськгаз" має свою стратегію ESG, яка передбачає, зокрема, створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників, а також професійну підготовку та працевлаштування нових кадрів.

"Цього року компанія у співпраці з НТУ "Дніпровська політехніка" реалізує програму з дуальної освіти. До кінця року перші шість студентів, які пройдуть відбір у навчальному закладі, будуть зараховані на роботу до проектно-технічного відділу АТ "Дніпропетровськгаз" з нарахуванням заробітної плати, відповідно до посадового окладу та визначеного графіка роботи", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами прес-служби, компанія планує побудувати два сучасні футбольні майданчики в Новомосковську та Павлограді для організації здорового та безпечного дозвілля молоді.

"Для відповідального споживання і боротьби зі зміною клімату "Дніпропетровськгаз" організовує екомарафон з озеленення області для поліпшення екології регіону. Також впроваджує програму з еко-свідомості та відмови від паперових рахунків, здійснюючи перехід на електронні онлайн-сервіси", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Газ
NEWS
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України