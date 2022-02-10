У 2021 році "Дніпропетровськгаз" сплатив 543,6 млн гривень податків

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ "Дніпропетровськгаз" сплатила 543,6 млн гривень податків. З них 374 млн гривень до державного та 156 млн гривень до місцевого (мова про ПДФО, податки на землю та нерухомість).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дніпропетровськгазу".

Загалом, компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили минулого року до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.

"Ми завжди працюємо відкрито і прозоро, це стосується і питань оплати праці та податків. Тим самим ми дбаємо про своїх працівників і громадах Дніпропетровської області, – зазначив голова правління АТ "Дніпропетровськгаз" Іван Вакуленко. - Цього року ми розпочинаємо низку довгострокових проектів. У партнерстві з місцевими громадами ми націлені реалізувати освітні, екологічні ініціативи в рамках політики сталого розвитку".

У прес-службі зазначили, що "Дніпропетровськгаз" має свою стратегію ESG, яка передбачає, зокрема, створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників, а також професійну підготовку та працевлаштування нових кадрів.

"Цього року компанія у співпраці з НТУ "Дніпровська політехніка" реалізує програму з дуальної освіти. До кінця року перші шість студентів, які пройдуть відбір у навчальному закладі, будуть зараховані на роботу до проектно-технічного відділу АТ "Дніпропетровськгаз" з нарахуванням заробітної плати, відповідно до посадового окладу та визначеного графіка роботи", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами прес-служби, компанія планує побудувати два сучасні футбольні майданчики в Новомосковську та Павлограді для організації здорового та безпечного дозвілля молоді.

"Для відповідального споживання і боротьби зі зміною клімату "Дніпропетровськгаз" організовує екомарафон з озеленення області для поліпшення екології регіону. Також впроваджує програму з еко-свідомості та відмови від паперових рахунків, здійснюючи перехід на електронні онлайн-сервіси", - йдеться в повідомленні.