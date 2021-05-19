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В 2021 году "Днепрогаз" установил 2,2 тысяч индивидуальных счетчиков газа

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Днепр, Среда 19 мая 2021 12:49
В 2021 году "Днепрогаз" установил 2,2 тысяч индивидуальных счетчиков газа Газовый счетчик (РБК-Украина)
Автор: Мария Тарарыева

С начала 2021 года специалисты АО "Днепрогаз" установили для клиентов 2,2 тысяч индивидуальных счетчиков газа. В текущем году компания планирует установить более 5 тысяч приборов учета.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

"Согласно Плану развития газораспределительной системы Днепра и Днепровского района, утвержденного НКРЭКУ, в 2021 году АО "Днепрогаз" установит более 5 тысяч индивидуальных счетчиков газа бытовым потребителям. Объем финансирования, утвержденный Регулятором на эти работы, составляет почти 11,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что срок установки счетчиков газа в Украине продлен до 1 января 2023 года. Сейчас коммерческим учетом голубого топлива в Днепре и Днепровском районе обеспечены более 90% домохозяйств.

"На сайте АО "Днепрогаз" размещен перечень адресов, по которым будут устанавливать индивидуальные счетчики газа. Установка приборов учета будет выполняться за счет средств компании. В случае необходимости замены газового крана или подводящих шлангов к газовым приборам - их стоимость оплачивает владелец квартиры", - разъясняет и.о. технического директора АО "Днепрогаз" Сергей Матиенко.

По словам пресс-службы, потребитель газа также должен обеспечить свободный доступ к газовым сетям. Для установки счетчика следует заранее отодвинуть мебель, снять навесные полки - убрать все, что может препятствовать проведению монтажных работ. Основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажек, связанная с отсутствием доступа в газифицированные квартиры. Некоторые жители сознательно препятствуют выполнению работ, отказывая в доступе для установки счетчиков.

"Кодекс ГРМ определяет: в случае отказа от установки прибора учета специалисты газораспределительной компании обязаны составить Акт о нарушении и Акт об отказе от установки счетчика. На основании данных документов расчеты за потребленный газ будут проводиться по предельным нормам потребления, которые в среднем в 3 раза больше действующих норм, установленных Кабинетом Министров Украины. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения предельная норма газопотребления составит 9,8 куб. м на 1 человека в месяц, при отсутствии горячего водоснабжения - 18,3 кубометра на 1 человека в месяц", - говорится в сообщении.

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