В 2021 году "Днепрогаз" уплатил более 137 млн гривен налогов

"В прошлом году АО "Днепрогаз" вошло в число крупнейших налогоплательщиков города. Эффективная работа газораспределительного предприятия в 2021 году и значительная сумма уплаченных налогов, сборов и других обязательных платежей – это вклад в развитие региональной экономики и экономики страны в целом", - говорится в сообщении.

В общем компании, работающие под брендом РГК, уплатили в прошлом году 4,3 млрд гривен налогов.

"Главные принципы работы нашей компании – открытость и прозрачность, особенно если это касается вопросов уплаты налогов и оплаты труда. Из общей суммы обязательных платежей в местный бюджет в 2021 году поступило 49,2 млн гривен. Таким образом, мы делаем свой вклад в поддержку и развитие инфраструктуры Днепра и Днепровского района, - рассказывает финансовый директор АО "Днепрогаз" Наталья Бражник. – В этом году при содействии местных властей мы планируем внедрять новые образовательные и экологические программы".

По инициативе Региональной газовой компании в 2022 году АО "Днепрогаз" будет реализовывать ряд долгосрочных проектов, направленных на развитие города. В частности, для реализации программы по дуальному образованию компания продолжает сотрудничество с вузами и профессионально-техническими училищами. С НТУ "Днепровская политехника" и Профессиональным колледжем сварки и электроники имени Е.О. Патона уже подписаны соответствующие договоры о сотрудничестве, согласно которых до конца года не менее 10 студентов будут привлечены к работе в "Днепрогазе".

"Кроме того, планируется внедрение образовательных мероприятий для школьников. Работники "Днепрогаза" разработали интересную и познавательную лекцию о правилах безопасности при использовании газовых приборов в быту. Не оставляют без внимания газовики и вопросы охраны окружающей среды. В "Днепрогазе" стремятся популяризировать среди своих клиентов отказ от бумажных счетов, усовершенствуя сервисы онлайн платформы 104.ua. Кроме того, одной из экоинициатив 2022 года является озеленение территории городских парков и рекреационных зон", - говорится в сообщении.