У 2021 році "Дніпрогаз" сплатив понад 137 млн гривень податків

"Минулого року АТ "Дніпрогаз" увійшло до числа найбільших платників податків міста. Ефективна робота газорозподільного підприємства в 2021 році і значна сума сплачених податків, зборів та інших обов'язкових платежів – це внесок у розвиток регіональної економіки та економіки країни в цілому", - йдеться в повідомленні.

Загалом компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили минулого року 4,3 млрд гривень податків.

"Головні принципи роботи нашої компанії - відкритість і прозорість, особливо якщо це стосується питань сплати податків і оплати праці. Із загальної суми обов'язкових платежів до місцевого бюджету в 2021 році надійшло 49,2 млн гривень. Таким чином, ми робимо свій внесок у підтримку і розвиток інфраструктури Дніпра і Дніпровського району, - розповідає фінансовий директор АТ "Дніпрогаз" Наталія Бражник. - Цього року за сприяння місцевої влади ми плануємо впроваджувати нові освітні та екологічні програми".

З ініціативи Регіональної газової компанії в 2022 році АТ "Дніпрогаз" буде реалізовувати ряд довгострокових проектів, спрямованих на розвиток міста. Зокрема, для реалізації програми з дуальної освіти компанія продовжує співпрацю з вузами та професійно-технічними училищами. З НТУ "Дніпровська політехніка" та професійним коледжем зварювання та електроніки імені Є.О. Патона вже підписані відповідні договори про співпрацю, згідно яких до кінця року не менше 10 студентів будуть залучені до роботи в "Дніпрогазі".

"Крім того, планується впровадження освітніх заходів для школярів. Працівники "Дніпрогазу" розробили цікаву та пізнавальну лекцію про правила безпеки при використанні газових приладів у побуті. Не залишають без уваги газовики і питання охорони навколишнього середовища. У "Дніпрогазі" прагнуть популяризувати серед своїх клієнтів відмову від паперових рахунків, удосконалюючи сервіси онлайн платформи 104.ua. крім того, однією з екоініціатив 2022 року є озеленення території міських парків та рекреаційних зон", - йдеться в повідомленні.