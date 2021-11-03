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В 2021 году в "Большую стройку" дорог в Украине вложили почти 110 млрд гривен

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Украина, Среда 03 ноября 2021 14:53
В 2021 году в "Большую стройку" дорог в Украине вложили почти 110 млрд гривен Фото: в 2021 году в "Большую стройку" дорог в Украине вложили почти 110 млрд грн (facebook.com/velyke.bud)
Автор: Наталия Гурковская

В текущем году на обновление дорожной инфраструктуры в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было выделено почти 110 млрд грн. Эта сумма разделена между Укравтодором и облгосадминистрациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Бабель" Юрия Голика, который является консультантом президентской программы.

В прошлом году на реализацию программы выделили 107 млрд грн.

"Есть дорожный фонд, он делится на: 5 процентов на безопасность дорожного движения - это отдельная программа, 60 процентов идет на "Укравтодор", 35 процентов идет на областные администрации. Кроме того, из этой суммы вычитаются проценты по кредиту, которые должны заплатить по международным обязательствам", - сказал он.

Голик рассказал, что в прошлом году часть средств на ремонты была направлена из той суммы, которую Украина выиграла в суде у российского "Газпрома" - 3 млрд евро.

Отвечая на вопрос о том, что деньги на "Большую стройку" взяли из так называемого ковидного фонда, он объяснил: данные средства, выигранные в РФ, предназначалась для "Большой стройки" еще до старта пандемии.

"Нафтогаз не мог выплатить напрямую Укравтодору деньги - это жуткая бюрократия. Вот на дороги отписали из 35 миллиардов фонда. Если бы "ковидный" фонд назвали "Фондом восстановления экономики", ни у кого вопросов не возникло бы», - отметил Голик.

При этом подчеркнул, что в "ковидном" фонде для Минздрава было предусмотрено 22 млрд грн, и из этой суммы Минздрав смог освоить всего 15 млрд грн.

По словам Голика, в данный момент он не занимает никаких официальных постов в координационном совете "Большой стройки", выполняя только роль консультанта.

Он также сообщил, что "Большая стройка" уже оказывает положительный эффект на государственную экономику - по данным Нацбанка, вклад программы в ВВП составил 2,8%.

"Тот же Игорь Смелянский по "Укрпочте" скажет, что в этом году уменьшились затраты на эксплуатацию машин. Уменьшилось время доставки почты. Стали ездить прямее, быстрее, перестали ремонтировать машины. А еще - так банально сшивается страна", - подчеркнул Голик.

Как ранее сообщил президент Зеленский, в этом году программа "Большая стройка" охватит 6,5 тыс. км автодорог.

Напомним, до конца года планируется закончить капитальный ремонт объездной дороги города Тульчин.

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