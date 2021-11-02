До конца 2021 года в Винницкой области будет завершен ремонт объездной Тульчина

До конца этого года в Винницкой области будет завершен ремонт объездной дороги города Тульчин. Работы там проводятся по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой облгосадминистрации Сергея Борзова в Facebook.

В настоящее время, по данным ОГА, уже завершается ремонт участка протяженностью 5,8 км дороги областного значения О-02-21-08 Мазуровка-Тульчин.

Эта дорога до включения ее в программу "Большая стройка" не ремонтировалась в течение 30 лет.

В ходе ремонта дорога была расширена, укреплено основание с помощью щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом. На всем протяжении отрезка были уложены нижний и верхний слои дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси.

В настоящее время подрядчик проводит уже укрепление обочины и обустройство съездов.