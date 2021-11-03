У 2021 році у "Велике будівництво" доріг в Україні вклали майже 110 млрд гривень

Цього року на оновлення дорожньої інфраструктури в Україні в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" було виділено майже 110 млрд грн. Цю суму було розділено між Укравтодором та облдержадміністраціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Бабель" Юрія Голіка, який є консультантом президентської програми.

"Є дорожній фонд, він ділиться на: 5 відсотків на безпеку дорожнього руху - це окрема програма, 60 відсотків іде на "Укравтодор", 35 - на обласні адміністрації. Крім того, від цієї суми віднімаються відсотки за кредитом, які мають заплатити за міжнародними зобов'язаннями", - сказав він.

Голик розповів, що минулого року частину коштів на ремонти було спрямовано з тієї суми, яку Україна виграла у суді у російського "Газпрому" - 3 млрд євро.

Відповідаючи на запитання про те, що гроші на "Велике будівництво" взяли з так званого ковідного фонду, він пояснив: ці кошти, виграні в РФ, призначалися для "Великого будівництва" ще до старту пандемії.

"Нафтогаз не міг виплатити безпосередньо Укравтодору гроші - це страшна бюрократія. Ось на дороги відписали із 35 мільярдів фонду. Якби "ковідний" фонд назвали "Фондом відновлення економіки", ні в кого питання не виникло б", - зазначив Голик.

При цьому підкреслив, що в "ковідному" фонді для МОЗ було передбачено 22 млрд грн і з цієї суми МОЗ зміг освоїти всього 15 млрд грн.

За словами Голика, зараз він не займає жодних офіційних посад у координаційній раді "Великого будівництва", виконуючи лише роль консультанта.

Він також повідомив, що "Велике будівництво" вже позитивно впливає на державну економіку – за даними Нацбанку, внесок програми у ВВП склав 2,8%.

"Той самий Ігор Смілянський щодо "Укрпошти" скаже, що цього року зменшилися витрати на експлуатацію машин. Зменшився час доставки пошти. Почали їздити пряміше, швидше, перестали ремонтувати машини. А ще - так банально зшивається країна", - підкреслив Голик.

Як раніше повідомив президент Зеленський, цього року програма "Велике будівництво" охопить 6,5 тыс. км автошляхів.