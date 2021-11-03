ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У 2021 році у "Велике будівництво" доріг в Україні вклали майже 110 млрд гривень

Новость на русском →
Україна, Середа 03 листопада 2021 14:53
У 2021 році у "Велике будівництво" доріг в Україні вклали майже 110 млрд гривень Фото: 2021 року в "Велике будівництво" доріг в Україні вклали майже 110 млрд грн (facebook.com/velyke.bud)
Автор: Наталія Гурковська

Цього року на оновлення дорожньої інфраструктури в Україні в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" було виділено майже 110 млрд грн. Цю суму було розділено між Укравтодором та облдержадміністраціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Бабель" Юрія Голіка, який є консультантом президентської програми.

"Є дорожній фонд, він ділиться на: 5 відсотків на безпеку дорожнього руху - це окрема програма, 60 відсотків іде на "Укравтодор", 35 - на обласні адміністрації. Крім того, від цієї суми віднімаються відсотки за кредитом, які мають заплатити за міжнародними зобов'язаннями", - сказав він.

Голик розповів, що минулого року частину коштів на ремонти було спрямовано з тієї суми, яку Україна виграла у суді у російського "Газпрому" - 3 млрд євро.

Відповідаючи на запитання про те, що гроші на "Велике будівництво" взяли з так званого ковідного фонду, він пояснив: ці кошти, виграні в РФ, призначалися для "Великого будівництва" ще до старту пандемії.

"Нафтогаз не міг виплатити безпосередньо Укравтодору гроші - це страшна бюрократія. Ось на дороги відписали із 35 мільярдів фонду. Якби "ковідний" фонд назвали "Фондом відновлення економіки", ні в кого питання не виникло б", - зазначив Голик.

При цьому підкреслив, що в "ковідному" фонді для МОЗ було передбачено 22 млрд грн і з цієї суми МОЗ зміг освоїти всього 15 млрд грн.

За словами Голика, зараз він не займає жодних офіційних посад у координаційній раді "Великого будівництва", виконуючи лише роль консультанта.

Він також повідомив, що "Велике будівництво" вже позитивно впливає на державну економіку – за даними Нацбанку, внесок програми у ВВП склав 2,8%.

"Той самий Ігор Смілянський щодо "Укрпошти" скаже, що цього року зменшилися витрати на експлуатацію машин. Зменшився час доставки пошти. Почали їздити пряміше, швидше, перестали ремонтувати машини. А ще - так банально зшивається країна", - підкреслив Голик.

Як раніше повідомив президент Зеленський, цього року програма "Велике будівництво" охопить 6,5 тыс. км автошляхів.

Нагадаємо, до кінця року планується закінчити капітальний ремонт об'їзної дороги міста Тульчин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти