В 2020 году "Ровногаз" заключил 640 договоров на присоединение к газовым сетям

"Ровногаз" в течение года заключил 1210 договоров, присоединил к системе газоснабжения 650 новых объектов. Из них – 24 многоквартирных жилых дома и 17 коммунально-бытовых объектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что процедура присоединения доступна всем жителям Ровенской области. Чтобы подключиться к газовым сетям, потребитель должен обратиться с заявлением в "104.ua Клиентское пространство". Здесь с ним будет работать персональный менеджер, который поможет заполнить пакет документов и в дальнейшем будет контролировать все этапы присоединения, координировать работу специалистов, которые работают над проектом, информировать клиента о стадии выполнения работ.

"Приоритетной задачей нашей компании является качественное предоставление услуг нашим клиентам. В работе руководствуемся такими принципами как надежность, открытость и забота о людях, поэтому выполняем все работы в оговоренный срок. Предлагаем нашим клиентам воспользоваться комплексной услугой присоединения к газораспределительным сетям. Ведь слаженность процессов внешнего и внутреннего присоединения с индивидуальным подбором оборудования является залогом безопасной и продолжительной эксплуатации газовых сетей", - отметил директор по капитальному строительству Алексей Юхименко.

По словам пресс-службы, с 1 января 2021 года в Ровенской области стоимость присоединения к газовым сетям составляет от 14 376 до 21 408 гривен (зависит от типоразмера счетчика и местности). Стоимость работ по процедуре стандартного присоединения ежегодно устанавливает НКРЭКУ. О порядке присоединения к газораспределительным сетям можно узнать на официальном сайте АО "Ровногаз" в разделе "Как присоединиться к газовым сетям".