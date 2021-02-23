У 2020 році "Рівнегаз" уклав 640 договорів на приєднання до газових мереж

"Рівнегаз" впродовж року уклав 1210 договорів, приєднав до системи газопостачання 650 нових об’єктів. З них – 24 багатоквартирних житлових будинки та 17 комунально-побутових об'єктів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що процедура приєднання доступна усім жителям Рівненської області. Щоб підключитися до газових мереж, споживач повинен звернутися з заявою до "104.ua Клієнтського простору". Тут з ним працюватиме персональний менеджер, який допоможе заповнити пакет документів та надалі буде контролювати усі етапи приєднання, координувати роботу фахівців, які працюють над проектом, інформувати клієнта про стадії виконання робіт.

"Пріоритетним завданням нашої компанії є якісне надання послуг нашим клієнтам. У роботі керуємося такими принципами як надійність, відкритість та турбота про людей, тому виконуємо всі роботи у визначений термін. Пропонуємо нашим клієнтам скористатися комплексною послугою приєднання до газорозподільних мереж. Адже злагодженість процесів зовнішнього та внутрішнього приєднання з індивідуальним підбором обладнання є запорукою безпечної та тривалої експлуатації газових мереж", - зауважив директор з капітального будівництва Олексій Юхименко.

За словами прес-служби, з 1 січня 2021 року у Рівненській області вартість приєднання до газових мереж складає від 14 376 до 21 408 гривень (залежить від типорозміру лічильника і місцевості). Вартість робіт за процедурою стандартного приєднання щороку встановлює НКРЕКП. Про порядок приєднання до газорозподільних мереж можна дізнатися на офіційному сайті АТ "Рівнегаз" у розділі "Як приєднатися до газових мереж".