В 2020 году "Ровногаз" обследовал более 10 тысяч км газопроводов

В прошлом году работники АО "Ровногаз" провели комплексное приборное обследование 10,2 тысяч км газопроводов и вводов. Специалисты обнаружили и ликвидировали более 809 повреждений изоляции и 132 подземных утечек природного газа.

"С целью обеспечения безопасной и бесперебойной доставки газа клиентам в Ровенской области компания "Ровногаз" постоянно осуществляет работу по диагностике и поддержанию газовых сетей в надлежащем техническом состоянии. Так, в 2020 году "Ровногаз" обследовал более 8,2 тысяч км подземных газопроводов и 2,14 тысяч км газопроводов-вводов", - говорится в сообщении.

Для исследования подземных газопроводов используют специальные высокочувствительные газоанализаторы и трассоискатели. Все обнаруженные повреждения изоляции и утечки газа сразу ликвидируются.

"АО "Ровногаз" направил в прошлом году на модернизацию сетей более 30 млн гривен. Ежегодно компания проводит комплекс мероприятий по обслуживанию сетей. Поэтому мы системно проводим работы по диагностике газопроводов и газового оборудования на сетях, ведь от герметичности газопроводов, их целостности изоляционного покрытия и слаженной работы системы в целом зависит бесперебойная и надежная доставка газа потребителям ", - рассказывает технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

В пресс-службе отметили, что для повышения качества и эффективности работы компания регулярно проводит обновление материально-технического оснащения службы комплексного приборного обследования.

"В 2020 году было закуплено 8 газоанализаторов Дозор С-М 4х и 5 приборов поиска подземных коммуникаций Спрут 17. Кроме того было приобретено 25 новых спецавтомобилей, которые в данный момент укомплектовываются всеми необходимыми приборами", - говорится в сообщении.