У 2020 році "Рівнегаз" обстежив понад 10 тисяч км газопроводів

В минулому році працівники АТ "Рівнегаз" провели комплексне приладове обстеження 10,2 тисяч км газопроводів та вводів. Фахівці виявили та ліквідували понад 809 пошкоджень ізоляції та 132 підземних витоків природного газу.

"З метою забезпечення безпечної та безперебійної доставки газу клієнтам у Рівненській області компанія "Рівнегаз" постійно здійснює роботу по діагностиці та підтримці газових мереж в належному технічному стані. Так, у 2020 році "Рівнегаз" обстежив понад 8,2 тисяч км підземних газопроводів і 2,14 тисяч км газопроводів-вводів", - йдеться у повідомленні.

Для дослідження підземних газопроводів використовують спеціальні високочутливі газоаналізатори і трасошукачі. Всі виявлені пошкодження ізоляції і витоки газу відразу ліквідуються.

"АТ "Рівнегаз" спрямував у минулому році на модернізацію мереж понад 30 млн гривень. Щорічно компанія проводить комплекс заходів по обслуговуванню мереж. Тож ми системно здійснюємо роботи з діагностики газопроводів і газового обладнання на мережах, адже від герметичності газопроводів, цілісності їх ізоляційного покриття і злагодженої роботи системи в цілому залежить безперебійна та надійна доставка газу споживачам ", - розповідає технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

У прес-службі зазначили, що для підвищення якості та ефективності роботи компанія регулярно проводить оновлення матеріально-технічного оснащення служби комплексного приладового обстеження.

"У 2020 році було закуплено 8 газоаналізаторів Дозор С-М 4х та 5 приладів пошуку підземних комунікацій Спрут 17. Крім того було придбано 25 нових спецавтомобілів, які в даний момент укомплектовуються усіма необхідними приладами", - йдеться у повідомленні.