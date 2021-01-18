Прошлый год изменил рынок услуг во всем мире, не стала исключением и банковская сфера

Если раньше представители банков только говорили о необходимости диджитализации и почти не рассматривали финансовые компании в качестве основных конкурентов, то сегодня уже трудно найти банковское учреждение, которое не имеет своего онлайн-банкинга и не предоставляет дополнительных онлайн-услуг.

С какими достижениями банки вошли в новый 2021 год и какие вызовы ожидают их в будущем, будут обсуждать участники VII Legal Banking Forum и Церемонии награждения "Банки года — 2021" 10 февраля 2021 года.

Стоимость участия в зале до 17 января 2021 года — 1200 грн (количество мест ограничено)

Программа доступна по ссылке: https://pravo.ua/event/bank2021/

Дата проведения: 10 февраля 2021 года

Время проведения Форума: 10:00–18:00

Время проведения Церемонии: 18:30–21:00

Место проведения: отель "Премьер Палас" (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29) / онлайн

Организатор: газета "Юридическая практика»"

Соорганизатор: "Финансовый клуб"

Сессии форума:

Ожидания финансовой сферы в 2021 году

Диджитал-реальность

Судебные споры с участием финансовых учреждений

NPL: управление и розыск

Приглашаем к дискуссии и участию в VII Legal Banking Forum и Церемонии награждения "Банки года — 2021" представителей государственных органов власти, топ-менеджмент и директоров соответствующих департаментов банковских и финансовых учреждений, представителей крупных предприятий, партнеров ведущих юридических фирм.

Контакты:

Наталия Булко, оплата участия

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Дарья Сваткова, координатор Форума

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua

Марьяна Скорук, ивент-менеджер