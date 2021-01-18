Минулий рік змінив ринок послуг у всьому світі, не стала винятком і банківська сфера

Якщо раніше представники банків тільки говорили про необхідність діджиталізації та майже не розглядали фінансові компанії як основних конкурентів, то сьогодні вже важко знайти банківську установу, яка не має свого онлайн-банкінгу та не надає додаткових онлайн-послуг.

З якими досягненнями банки увійшли в новий 2021 рік та на які виклики очікують у майбутньому, будуть обговорювати учасники VII Legal Banking Forum та Церемонії нагородження "Банки року — 2021" 10 лютого 2021 року.

Вартість участі в залі до 17 січня 2021 року — 1200 грн (кількість місць обмежено)

Програма доступна за посиланням: https://pravo.ua/event/bank2021/

Дата проведення: 10 лютого 2021 року

Час проведення Форуму: 10:00–18:00

Час проведення Церемонії: 18:30–21:00

Місце проведення: готель "Прем’єр Палац" (м. Київ, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 5–7/29) / онлайн

Організатор: газета "Юридическая практика"

Співорганізатор: "Фінансовий клуб"

Сесії форуму:

Очікування фінансової сфери у 2021 році

Діджитал-реальність

Судові спори за участю фінансових установ

NPL: управління та розшук

Запрошуємо до дискусії та участі в VII Legal Banking Forum і Церемонії нагородження "Банки року — 2021" представників державних органів влади, топменеджмент і директорів відповідних департаментів банківських та фінансових установ, представників потужних підприємств, партнерів провідних юридичних фірм.

Контакти:

Наталія Булко, оплата участі

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Дар'я Сваткова, координатор Форуму

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua

Мар'яна Скорук, івент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua