В 2019 году "Запорожгаз" проведет диагностику более 9 тыс. км газопроводов

С начала года "Запорожгаз" провел диагностику 2889 км газопроводов, на которых обнаружены повреждения изоляции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В ходе обследования газовых сетей Запорожской области специалисты группы комплексно-приборного обследования и диагностики газопроводов (КПО) ПАО "Запорожгаз" обнаружили 2314 повреждений изоляционного покрытия", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, диагностика и устранение утечек на этих участках обеспечило безаварийную и бесперебойную доставку газа более 1,5 тыс. домохозяйств региона.

"Более старые сети требуют больших затрат. Например, сети, которым уже более 40 лет, необходимо обследовать ежегодно. Таких в Запорожской области насчитывается более 3 тыс. км. Подземные сети старше 25 лет нужно проверять с помощью приборов каждые 3 года. Трасса газопровода обследуется пешком с применением специального оборудования и приборов", - говорит технический директор "Запорожгаза" Татьяна Бузовская.

В компании отметили, что наибольший объем работ проводится в межотопительный сезон. Так, до конца года специалисты группы КПО обследуют еще почти 5 тыс. км газовых сетей. Во время диагностики, с помощью специальных высокоточных приборов проводится техническая оценка состояния газопровода, измерение толщины стенки металла трубы, изоляции, выявляются коррозионные процессы, места повреждений газопроводов и утечек газа. Это позволяет предупредить аварийные ситуации на сетях в отопительном сезоне.