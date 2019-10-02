В 2019 году убытки "Черновцыгаза" вырастут на 11%

Сумма убытков АО "Черновцыгаз" в 2019 году составит 216,1 млн гривен. Это на 11% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За время действия убыточного тарифа и за восемь месяцев текущего года сумма убытков компании составляет 500 млн гривен. Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис привел к тому, что в Черновицкой области насчитывается 299 газорегуляторных пунктов, которые исчерпали свой технический ресурс, а длина полностью изношенных газопроводов составляет почти 424 км", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, основной проблемой нового отопительного периода является износ газораспределительных сетей и растущая угроза их аварийности. В сравнении с 2015 годом на начало 2020 года количество изношенных ГРП/ШРП возрастет в 2 раза, протяженность газопроводов - в 1,5 раза.

"Из-за убыточного тарифа зарплаты в "Черновцыгаз" существенно ниже рыночных и заморожены на уровне 2016 года. Это вызывает значительный отток кадров в АО "Черновцыгаз". Обеспечение квалифицированным персоналом составляет 77% от фактической потребности. В текущем году коэффициент текучести кадров составил 16%, по сравнению с 2018 годом коэффициент увеличился в 1,5 раза. За 9 месяцев 2019 года из компании уволился 161 работник, а за весь 2018 год – 163 работника. Особенно остро проблема потери квалифицированных кадров рабочих профессий, в первую очередь касается аварийно-диспетчерской службы, работники которой 24/7 следят за безопасностью сетей газоснабжения, выявляют и устраняют аварии на газопроводах", - говорится в сообщении.

В компании считают, что действующие тарифы на распределение газа из года в год углубляют кризис в газовой отрасли.

"Убыточные тарифы на распределение газа и соответствующая недостаточность финансирования приводят к критическому состоянию сетей, создают риски для безопасного и стабильного газоснабжения. За 3 года их действия убытки компании составили 284,4 млн гривен, а всего по области - 20 млрд гривен", - говорит финансовый директор АО "Черновцыгаз" Олеся Гомольская.

В пресс-службе отметили, что средний месячный платеж за газораспределение в 2019 году на Буковине составил 70 гривен, что ниже расходов на мобильную связь и интернет.

В связи с этим "Черновцыгаз" настаивает на необходимости следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать операторам ГРМ понесенные убытки;

- утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРС в течение всего года.