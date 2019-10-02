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У 2019 році збитки "Чернівцігазу" зростуть на 11%

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Середній місячний платіж за газорозподіл у 2019 році в області склав 70 гривень

Сума збитків АТ "Чернівцігаз" у 2019 році сягне 216,1 млн гривень. Це на 11% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За час дії збиткового тарифу та за вісім місяців поточного року сума збитків компанії становить 500 млн гривень. Спровокована НКРЕКП фінансова криза призвела до того, що у Чернівецькій області нараховується 299 газорегуляторних пунктів, які вичерпали свій технічний ресурс, а довжина повністю зношених газопроводів складає майже 424 км", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, основною проблемою нового опалювального періоду є зношеність газорозподільних мереж і зростаюча загроза їх аварійності. У порівнянні з 2015 роком на початок 2020 року кількість зношених ГРП/ШРП зросте у 2 рази, протяжність газопроводів - у 1,5 раза.

"Через збитковий тариф зарплати у "Чернівцігаз" суттєво нижчі ринкових і заморожені на рівні 2016 року. Це спричиняє значний відтік кадрів у АТ "Чернівцігаз". Забезпечення кваліфікованим персоналом становить 77% від фактичної потреби. У поточному році коефіцієнт плинності кадрів сягнув 16%, у порівнянні з 2018 роком коефіцієнт збільшився в 1,5 раза. За 9 місяців 2019 року з компанії звільнився 161 працівник, а за весь 2018 рік – 163 працівники. Особливо гостро проблема втрати кваліфікованих кадрів робітничих професій, в першу чергу стосується аварійно-диспетчерської служби, працівники якої 24/7 пильнують за безпечністю мереж газопостачання, виявляють та усувають аварії на газопроводах", - йдеться у повідомленні.

У компанії вважають, що діючі тарифи на розподіл газу з року в рік поглиблюють кризу в газовій галузі.

"Збиткові тарифи на розподіл газу та відповідна недостатність фінансування призводять до критичного стану мереж, створюють ризики для безпечного та стабільного газопостачання. За 3 роки їх дії збитки компанії склали 284,4 млн гривень, а всього по галузі - 20 млрд гривень" - говорить директор фінансовий АТ "Чернівцігаз" Олеся Гомольська.

У прес-службі зазначили, що середній місячний платіж за газорозподіл у 2019 році на Буковині склав 70 гривень, що нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет.

У зв'язку з цим "Чернівцігаз" наполягає на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ упродовж всього року.

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