В 2019 году МВД зарегистрировало более 150 случаев нападения на журналистов

В течение 9 месяцев 2019 года следователями Национальной полиции зарегистрировано 158 уголовных преступлений связанных с нападениями на журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дер (МВД).

Сообщается, что по результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлено обвинительные акты в 10 уголовных производствах за 12 уголовных преступлений.

"В 156 уголовных правонарушениях в течение отчетного периода следователями принято решение об их закрытии. В остатке следственных подразделений по состоянию на 10 октября 2019 года находится 260 правонарушений указанной категории", - сообщили в пресс-службе.

В МВД добавили, что готовы публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов. Соответствующее поручение дал министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с председателем Национального союза журналистов Украины.

Также министр согласился обеспечить персональное реагирование на резонансные нападения на журналистов.

Напомним, в 2019 году в Украине зафиксировано 55 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

Также РБК-Украина сообщало, что 24 января на улице Промышленная неизвестные разбили автомобиль журналистов проекта "Стоп коррупции", применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами.