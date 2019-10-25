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У 2019 році МВС зареєструвало понад 150 випадків нападів на журналістів

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 12:35
У 2019 році МВС зареєструвало понад 150 випадків нападів на журналістів
Ілюстративне фото (facebook.com ternograd.te.ua)

До суду направили обвинувальні акти у 10 кримінальних провадженнях за 12 кримінальними правопорушеннями

Протягом 9 місяців 2019 року слідчими Національної поліції зареєстровано 158 кримінальних злочинів пов'язаних з нападами на журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх дер (МВС).

Повідомляється, що за результатами проведеного розслідування за вказаний період часу до суду направили обвинувальні акти у 10 кримінальних провадженнях за 12 кримінальними правопорушеннями.

"У 156 кримінальних правопорушеннях протягом звітного періоду слідчими прийнято рішення про їх закриття. У залишку слідчих підрозділів станом на 10 жовтня 2019 рокуперебуває 260 правопорушень вказаної категорії", - повідомили в прес-службі.

У МВС додали, що готові публічно подавати щоквартальні звіти про хід розслідування злочинів проти журналістів. Відповідне доручення дав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з головою Національної спілки журналістів України.

Також міністр погодився забезпечити персональне реагування на резонансні напади на журналістів.

Нагадаємо, в 2019 році в Україні зафіксовано 55 випадків фізичної агресії щодо журналістів.

Також РБК-Україна повідомляло, що 24 січня на вулиці Промислова невідомі розбили автомобіль журналістів проекту "Стоп корупції", застосували газові балончики, побили одного з них і забрали сумку з грошима.

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