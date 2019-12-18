В 2019 году "Криворожгаз" инвестировал в газовые сети 7,8 млн гривен

"Криворожгаз" в 2019 году направил на реконструкцию и модернизацию сетей и капитальный ремонт оборудования на газорегуляторных пунктах почти 8 млн гривен инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что приоритетными направлениями инвестиций является модернизация газотранспортной сети Кривого Рога и Криворожского района (7,8 млн гривен), а также замена непригодных счетчиков газа и создание обменного фонда приборов учета (13,1 млн гривен).

"Поскольку газотранспортную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому, АО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

По словам пресс-службы, компания выполнила реконструкцию газопроводов протяженностью 3,7 км на сумму 0,12 млн гривен, замену отключающих устройств в газовых колодцах - 12 единиц на сумму 0,59 млн гривен, реконструкцию с заменой оборудования в 10 ГРП на сумму 2,8 млн гривен, замену 8 ШРП на сумму 0,15 млн гривен, строительство и реконструкцию 15 установок электрохимзащиты газопроводов на сумму 2 млн гривен, замену отключающих устройств на газопроводах-вводах в жилые дома - 9 единиц.

Также в пресс-службе отметили, что за 2019 установлено населению 14,3 тыс. счетчиков на сумму 28 млн 920 тыс. гривен, заменено 3,5 тыс. счетчиков населению на сумму 5,6 млн гривен, приобретено 539 счетчиков для создания обменного фонда на сумму 0,4 млн гривен. Кроме этого, для службы аварийно-восстановительных работ приобретен специализированный автомобиль, который оснащен современными приборами на базе Volkswagen Crafter стоимостью 0,9 млн гривен.

"Несмотря на то, что тариф на распределение АО "Криворожгаз" не пересматривался НКРЭКУ уже три года и так и остался на уровне 2016 года, что делает невозможным увеличение финансирования, компания продолжает обеспечивать жителям Кривого Рога и Криворожского района бесперебойную и безаварийную подачу газа", - говорится в сообщении пресс-службы.