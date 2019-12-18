У 2019 році "Криворіжгаз" інвестував в газові мережі 7,8 млн гривень

"Криворіжгаз" в 2019 році направив на реконструкцію і модернізацію мереж та капітальний ремонт обладнання на газорегуляторних пунктах майже 8 млн гривень інвестицій. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що пріоритетними напрямками інвестицій є модернізація газотранспортної мережі Кривого Рогу і Криворізького району (7,8 млн гривень), а також заміна непридатних лічильників газу і створення обмінного фонду приладів обліку (13,1 млн гривень).

"Оскільки газотранспортну систему прокладали ще у 60-70-х роках, кількість газопроводів, що потребують ремонту, щороку зростає, тому, АТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

За словами прес-служби, компанія виконала реконструкцію газопроводів протяжністю 3,7 км на суму 0,12 млн гривень, заміну вимикаючих пристроїв у газових колодязях - 12 одиниць на суму 0,59 млн гривень, реконструкцію із заміною обладнання 10 ГРП на суму 2,8 млн гривень, заміну 8 ШРП на суму 0,15 млн гривень, будівництво та реконструкцію 15 установок електрохімзахисту газопроводів на суму 2 млн гривень, заміну вимикаючих пристроїв на газопроводах-вводах у житлові будинки - 9 одиниць

Також у прес-службі відзначили, що за 2019 встановлено населенню 14,3 тис. лічильників на суму 28 млн 920 тис. гривень, замінено 3,5 тис. лічильників населенню на суму 5,6 млн гривень, придбано 539 лічильників для створення обмінного фонду на суму 0,4 млн гривень. Крім цього, для служби аварійно-відновлювальних робіт придбано спеціалізований автомобіль, який оснащений сучасними приладами на базі Volkswagen Crafter вартістю 0,9 млн гривень.

"Незважаючи на те, що тариф на розподіл АТ "Криворіжгаз" не переглядався НКРЕКП вже три роки і так і залишився на рівні 2016 року, що унеможливлює збільшення фінансування, компанія продовжує забезпечувати жителям Кривого Рогу та Криворізького району безперебійну і безаварійну подачу газу", - йдеться в повідомленні прес-служби.