В 2019 году аварийная служба "Волыньгаза" осуществила почти 13,5 тыс. выездов

С начала года аварийно-диспетчерская служба (АДС) АО "Волиньгаз" выполнила 13 241 заявку от потребителей природного газа Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Частые вызовы от населения происходят из-за запаха газа в помещениях. Довольно часто из-за самовольного вмешательства в работу газовых приборов, их "неправильный" ремонт, что может повлечь аварийную ситуацию. С началом отопительного периода, когда включаются газовые бытовые отопительные приборы, количество заявок о запахе газа в помещении существенно увеличивается", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, больше всего вызовов на номер "104" в этом году обработали специалисты Луцкого отделения АО "Волиньгаз" - 5101 звонков о запахе газа и прочих проблем с газоснабжением. Среди них – отсутствие газа или понижение давления газа – 134 вызова, пожар – 25 вызовов, срабатывание сигнализатора загазованности – 16 вызовов.

"За полгода фактические операционные затраты на предприятии составили 302,6 млн гривен, а поступления от тарифа только 141,9 млн гривен. Из-за этого средств, заложенных на обеспечение всех бригад необходимыми материалами, выплатой заработной платы, в действующем тарифе критически не хватает", - рассказывает технический директор АО "Волиньгаз" Павел Козюк.

В пресс-службе отметили, что только расходы на топливо-смазочные материалы для нужд аварийно-диспетчерской службы на год составляют около миллиона гривен. Это около 12% от общей годовой суммы расходов на ГСМ по предприятию. Аварийно-диспетчерскую службу необходимо также вовремя обеспечивать специальным оборудованием, всеми необходимыми материалами и спецодеждой.

"В АО "Волиньгаз" организовано круглосуточное дежурство 15 аварийно-диспетчерских служб. Все аварийные службы укомплектованы аварийно-ремонтными машинами (15 единиц) и материально – техническими средствами для быстрого реагирования и ликвидации аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.