В 2019 році аварійна служба "Волиньгазу" здійснила майже 13,5 тис. виїздів

Від початку року аварійно-диспетчерська служба (АДС) АТ "Волиньгаз" виконала 13 241 заявку від споживачів природного газу Волинської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Найчастіші виклики від населення відбуваються через запах газу в помешканнях. Доволі часто через самовільне втручання в роботу газових приладів, їх "некоректний" ремонт, що може спричинити аварійну ситуацію. З початком опалювального періоду, коли вмикаються газові побутові опалювальні прилади, кількість заявок про запах газу в приміщенні суттєво збільшується", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найбільше викликів на номер "104" цього року опрацювали фахівці Луцького відділення АТ "Волиньгаз" - 5101 дзвінків про запах газу та інших проблем з газопостачанням. Серед них – відсутність газу чи пониження тиску газу – 134 виклики, пожежа – 25 викликів, спрацювання сигналізатора загазованості – 16 викликів.

"За півроку фактичні операційні витрати на підприємстві склали 302,6 млн гривень, а надходження від тарифу тільки 141,9 млн гривень. Через це коштів, закладених на забезпечення усіх бригад необхідними матеріалами, виплатою заробітної плати, в діючому тарифі критично не вистачає", - розповідає технічний директор АТ "Волиньгаз" Павло Козюк.

У прес-службі зазначили, що лише витрати на паливо-мастильні матеріали для потреб аварійно-диспетчерської служби на рік становлять біля мільйона гривень. Це близько 12% від загальної річної суми витрат на ПММ по підприємству. Аварійно-диспетчерську службу необхідно також вчасно забезпечувати спеціальним обладнанням, усіма необхідними матеріалами та спецодягом.

"В АТ "Волиньгаз" організовано цілодобове чергування 15 аварійно-диспетчерських служб. Усі аварійні служби укомплектовані аварійно-ремонтними машинами (15 одиниць) та матеріально – технічними засобами для швидкого реагування та ліквідації аварійних ситуацій", - йдеться у повідомленні.